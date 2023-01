Psychologe uit afkickkliniek misnoegd over het Antwerpse drugsprobleem: “Verslaving is een epidemie nu, niet normaal”

Klinisch psychologe Sofie Deckers in groepspraktijk Silta in Stekene.

“Bijna al mijn cliënten onder de 25 jaar hebben ooit al eens cocaïne gebruikt.” Klinisch psychologe Sofie Deckers (32), die onder meer werkt in privéverslavingscentrum Action on Addiction in Brasschaat, maakt de balans op van een stad in drugsoorlog. “Verslaving is een epidemie geworden.” Ze trekt aan de noodrem voor meer geld – niet voor extra patrouilles, maar voor volledig terugbetaalde verslavingszorg. Dringend. “Het is al aan het ontploffen, en anders gaat het alleen maar erger worden.”