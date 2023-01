Jan Vertonghen neemt het op voor voorzitter Vandenhaute: “Wouter is een superfan, hopelijk beseft iedereen dat”

Zich niet te veel van het hele circus proberen aantrekken. Dat is de betrachting van Jan Vertonghen nu Anderlecht weer eens in zwaar weer verkeert. “Ik probeer me ervan af te sluiten, ik kom hier gewoon om te voetballen”, zegt hij.

“Ik heb er vertrouwen in dat de mensen die erover beslissen het beste met Anderlecht voorhebben.” Tegelijkertijd neemt Vertonghen het wel op voor zijn inmiddels niet-uitvoerende voorzitter. Niet onlogisch, want het is Vandenhaute die hem heeft binnengehaald. “Ik kende Wouter al van voor hij bij Anderlecht werkte”, zegt de Rode Duivel. “Hij is gewoon een superfan. Hij wil net zoals iedereen dat Anderlecht weer komt waar het hoort te staan. Ik hoop dat iedereen dat beseft.”(mah)