Jeugddirecteur Jean Kindermans wil opzeg gewoon uitdoen bij Anderlecht

Jesper Fredberg, de CEO Sports van Anderlecht, heeft vandaag een gesprek met Jean Kindermans. Anderlecht gaf al aan dat het ondanks alle commotie en het feit dat hij opzijgeschoven is, alsnog wil doorgaan met de jeugddirecteur.

Weliswaar aan andere financiële voorwaarden en met de intentie om de jeugdacademie te moderniseren. Toch blijft dat een moeilijk dossier. Welke rol is er nog voor hem weg gelegd? Kindermans zit sinds november in de opzeg van zijn contract en die opzeg duurt nog zestien à zeventien maanden. Op dit moment is hij gewoon van plan om die opzeg uit te doen zonder meer. Het wordt niet simpel om hem op andere gedachten te brengen. (jug)