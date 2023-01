Anderlecht houdt veel vraagtekens over aan topper tegen Club, maar spelers blijven positief: “We geloven nog in Europees voetbal”

Anderlecht schiet weinig op met het punt op Club Brugge. De Brusselaars spartelden zich na een crisisweek doorheen de match, maar de vraagtekens blijven. Als RSCA-coach pakte Brian Riemer tot nu toe vier punten dankzij owngoals in Brugge en in Charleroi. Wie gaat scoren? Dit middenveld kan het spel niet maken en de linksbackpositie is een probleem. Zulte Waregem wordt een echte test. “Ik zag veel positieve signalen”, aldus Riemer.