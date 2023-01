Aardbeving met magnitude van 6,2 gemeten in Indonesië, meldt USGS

Een aardbeving met een magnitude van 6,2 is maandagochtend (lokale tijd) geregistreerd in de buurt van het Indonesische eiland Sumatra. Dat meldt het Amerikaanse seismologische instituut (USGS) op zijn website.

De aardbeving vond plaats om 05.29 uur lokale tijd (23.29 uur Belgische tijd), op 37 kilometer diepte in de oceaan. Het epicentrum bevindt zich op 40 kilometer van de stad Singkil in de provincie Atjeh. Volgens het Europees Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) werd de beving gevoeld tot in Medan, op 120 kilometer van het epicentrum. Er waren nog geen meldingen van slachtoffers of schade.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Indonesië kent geregeld seismische en vulkanische activiteit. De archipel ligt in de zogenaamde ‘Pacific Ring of Fire’, een hoefijzervormige zone waar ongeveer 90 procent van alle aardbevingen voorkomt.