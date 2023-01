Vrouwelijk parlementslid doodgeschoten nadat ze Kaboel weigerde te verlaten

Een voormalig Afghaans parlementslid is zaterdagnacht, samen met een van haar lijfwachten, doodgeschoten in haar huis in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat heeft de politie zondag verklaard. Mursal Nabizada (32), die parlementslid was onder de vorige door het Westen gesteunde regering, had geweigerd Afghanistan te ontvluchten toen de taliban in augustus 2021 de macht overnamen.

Nabizada werd ’s nachts doodgeschoten door onbekende aanvallers, zei politiewoordvoerder Khalid Zadran. De veiligheidsdiensten hebben een onderzoek geopend om te proberen “de criminelen te vinden en ze terecht te stellen”, aldus de woordvoerder.

De lokale politiechef, Molvi Hamidullah Khalid, verklaarde zondag dat Nabizada en haar lijfwacht rond 3 uur ’s ochtends waren doodgeschoten in dezelfde kamer op de eerste verdieping van haar woning, die ze als haar bureau gebruikte. Haar broer en een tweede lijfwacht raakten gewond, volgens de politiechef. Een derde lijfwacht vluchtte met geld en juwelen.

Over een mogelijk motief zei de politie niets.

“Koos om te blijven vechten”

Mursal Nabizada was 32 jaar en afkomstig uit de oostelijke provincie Nangarhar. Ze studeerde bedrijfskunde en voltooide haar opleiding in Peshawar, in buurland Pakistan, voordat ze terugkeerde naar Afghanistan. In 2018 werd ze verkozen als parlementslid voor Kaboel. Ze was lid van de parlementaire commissie voor defensie en werkte ook voor het onafhankelijke Institute for Human Resources Development and Research.

Toen de taliban de macht over het land overnamen in augustus 2021, kreeg ze de kans om Afghanistan te verlaten, maar “koos ze om te blijven en te vechten voor haar volk”, schreef voormalig parlementslid Mariam Solaimankhil op Twitter. Ze noemde Nabizada “een echte pionier, een sterke vrouw die haar mening durfde te uiten en opkwam voor waar zij in geloofde, zelfs als ze met gevaar werd geconfronteerd”.

Andere collega’s prezen haar als een “onverschrokken voorvechter voor Afghanistan”. Nabizada was een van de weinige vrouwelijke parlementsleden die het land niet ontvluchtten.

Abdullah Abdullah, die een hoge rol had in de voormalige Afghaanse regering, zei bedroefd te zijn door Nabizada’s overlijden, die hij “een vertegenwoordiger en dienaar van het volk noemde”. Hij zei te hopen dat de daders gestraft zouden worden.

Europees Parlementslid Hannah Neumann tweette: “Ik ben triest en kwaad en wil dat de wereld het weet! Ze werd gedood in duisternis, maar de taliban bouwen hun systeem van genderapartheid op klaarlichte dag.”