FOD Volksgezondheid gaf 9,6 miljoen euro uit aan consultants tijdens coronacrisis

Sinds maart 2020 heeft de federale regering 9,6 miljoen euro uitgegeven aan consultancybedrijven om de FOD Volksgezondheid bij te staan. Van dat bedrag is 8,4 miljoen euro naar Deloitte gegaan. Dat blijkt uit cijfers die oppositiepartij N-VA heeft opgevraagd bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), schrijft De Standaard maandag. De rest van het bedrag zit verspreid over vijftien andere consultancybedrijven zoals Akkanto, Dalberg Data Insights, Solvint Supply Management, Kronos Group en YQ Purchasing.

“Dat Deloitte in het begin van de coronacrisis een belangrijke rol speelde, is geen groot geheim”, schetst De Standaard. Toen Philippe De Backer (Open VLD) in 2020 verantwoordelijk werd voor de logistieke aanpak van de coronacrisis in België, nam hij Deloitte ­onder de arm voor alles wat de ­aankoop van medisch materiaal betrof. “Deloitte werd uiteindelijk niet alleen ingeschakeld voor ­internationale aankopen, maar hielp ook bij het uitstippelen van de teststrategie en zelfs bij het ­contacteren van de klinische laboratoria”, vervolgt de krant.

De inzet van consultants bij het Covid-19-beleid is vorige legislatuur begonnen, zegt minister Vandenbroucke, “maar een aantal van die mensen heeft uitstekend werk gedaan, op basis van zeer ­specifieke expertise, en we hebben dan ook met hen voortgewerkt”.

Doorlichting

N-VA begrijpt dat de federale regering tijdens paniek die de uitbraak van Covid-19 met zich meebracht, naar externe expertise heeft gezocht. “Maar een factuur van bijna 10 miljoen euro is echt wel hoog”, zegt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter in de krant. Volgens N-VA was de FOD Volksgezondheid niet bestand tegen de schok die het coronavirus door de zorgsector joeg en liep het fout aan het hoofd van de federale overheidsdienst.

“We herhalen nog eens de oproep om de FOD Volksgezondheid en het FAGG (het Federaal Geneesmiddelenagentschap, red.) door te lichten, die in crisistijd onvoldoende slagkracht ­hebben getoond om de crisis te ­beheren en beheersen”, zegt Depoorter in De Standaard. “We moeten evalueren of de uitgave van die 10 miljoen euro effectief noodzakelijk was.” Volgens Depoorter hebben consultancybedrijven in de coronacrisis “de federale jackpot” gewonnen.

Administraties versterkt

Minister Vandenbroucke voert in de krant aan dat hij de voorbije jaren “gevochten” heeft voor de structurele versterking van administraties. De federale regering pompte in 2021 al 18,4 miljoen euro extra in de gezondheidsadministraties. Dit jaar is dat 13,7 miljoen euro en volgend jaar 12,5 miljoen euro, schrijft De Standaard.