Vuurwerkbom tot ontploffing gebracht aan huis in Maasmechelse wijk Eisden-Tuinwijk

Archiefbeeld: zondag brachten gemaskerde mannen ook al vuurwerkbommen tot ontploffing in een inkomhal van een appartement in Maasmechelen. — © BELGA

Voor de tweede opeenvolgende nacht hebben onbekenden in het Limburgse Maasmechelen een bewoond pand geviseerd door een vuurwerkbom tot ontploffing te brengen. Maandagochtend rond 3 uur zijn bewoners van de Bevrijdingslaan in Eisden-Tuinwijk opgeschrikt door een zeer luide knal. Zondagochtend rond 4.30 uur vond al een gelijkaardige explosie met een vuurwerkbom plaats in de inkomhal van een appartement Op De Duif in Mechelen-aan-de-Maas (Maasmechelen).

In Eisden-Tuinwijk zijn maandagochtend geen gewonden gevallen, maar er was wel materiële schade aan de voordeur van het woonhuis. Een deel van het glas van de voordeur was verbrijzeld. De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) ging ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Het gerechtelijk lab werd ingeschakeld voor een sporenonderzoek. De brandweerpost Maasmechelen van de hulpverleningszone Oost-Limburg werd opgeroepen om na het sporenonderzoek het glas op te ruimen en de deur met een houten plaat dicht te maken.

Zondagochtend vond een gelijkaardig feit plaats in de inkomhal van een appartement. Daar hadden twee gemaskerde personen vuurwerkbommen van het type Cobra tot ontploffing gebracht, die met kleefband aan een plastic fles met brandversnellers bevestigd waren. “Daardoor werden twee zware deuren uit hun kader geblazen en is een deel van het plafond naar beneden gevallen. De gemaskerde personen hebben voor de ontploffing op de muur bedreigingen richting een appartementsbewoner aangebracht, hetgeen doet vermoeden dat er een link is met het drugsmilieu”, zei persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket zondag.

In het huis dat maandagochtend geviseerd werd, woonde familie van de persoon die zondagochtend mogelijk het doelwit was.