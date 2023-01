Wereldelite verzamelt opnieuw in Zwitsers bergdorp Davos

Vanaf maandag verzamelt de economische en politieke elite weer in Davos, een bergdorp in Zwitserland, voor het jaarlijkse World Economic Forum (WEF). De samenkomst wordt deze keer niet zozeer overschaduwd door het coronavirus, maar wel door de koopkracht- en de energiecrisis die een bedreiging vormen voor de wereldwijde economische groei.

Het WEF, opgericht door de Duitse econoom Klaus Schwab, brengt al meer dan 50 jaar toppolitici, bedrijfsleiders en ngo’s bijeen, als grootste publiek-private event ter wereld. Voorstanders noemen de organisatie een superdenktank waar op hoog niveau ideeën uitgewisseld worden en vooral contacten gelegd. Ook Belgische politici maken van de gelegenheid gebruik om bij te praten met hun buitenlandse collega’s of te onderhandelen over nieuwe investeringen voor ons land. Critici hebben het over een elitair clubje, een “praatbarak” waar een sfeer van “ons kent ons” heerst.

De voorbije jaren gooide het coronavirus meer dan eens roet in het eten van de organisatie. In januari 2020 vond er nog een volwaardig WEF plaats, maar het jaar nadien was van een fysieke bijeenkomst geen sprake. Vorig jaar werd de top dan weer uitgesteld tot mei, door de oprukkende omikronvariant van het virus.

Nu is het dus opnieuw verzamelen voor een WEF in de sneeuw, vanaf maandag 16 januari tot en met 20 januari. Het thema dit jaar is “Cooperation in a Fragmented World” (Samenwerking in een gefragmenteerde wereld).

Geen Biden, wel De Croo

Er worden een 2.700-tal deelnemers verwacht, een recordaantal, zo maakte Schwab vorige week bekend. Bij de deelnemers een 50-tal staatshoofden en 1.500 bedrijfsleiders.

Toch ontbreken een pak bekende koppen. Geen Amerikaanse president Joe Biden, of zijn Braziliaanse collega Lula da Silva. Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft nog niet bevestigd. China stuurt enkel zijn vicepremier Liu He. De Russen blinken – weinig verrassend – uit in afwezigheid. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zegde op de valreep af. En ook Elon Musk, ’s werelds bekendste miljardair, komt niet naar Davos.

Wel present zijn onder anderen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, ECB-voorzitster Christine Lagarde en Amerikaans politicus John Kerry.

Voor ons land reizen federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) af naar Davos, net als minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) en vicepremier Petra De Sutter (Groen). Verschillende Belgische bedrijfsleiders zullen ook aanwezig zijn, onder wie de topman van de haven van Antwerpen en Zeebrugge, Jacques Vandermeiren.

Er zou ook een delegatie uit Oekraïne naar Davos komen, maar de samenstelling is nog niet bekend.

Samenwerken tegen polycrisis

Volgens Schwab “moet Davos helpen om onze mindset (manier van denken) te veranderen, nu de wereld geconfronteerd wordt met verschillende crisissen”. In het Global Risk Report wordt zelfs gewaarschuwd voor het risico op een ‘polycrisis’, waarbij verschillende grote uitdagingen samenkomen en elkaar versterken. “Dat creëert een extreem volatiele en onzekere toekomst”, aldus Schwab. De regeringen moeten samenwerken om te vermijden dat er “ongeziene maatschappelijke onrust” zou ontstaan.