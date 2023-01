Vaneeckhout pleit voor versterking chathulplijnen

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout pleit ervoor chathulplijnen te versterken. De telefoondiensten bij onder meer Tele-Onthaal en de Zelfmoordlijn zijn altijd toegankelijk, maar de mogelijkheden om te chatten zijn dat veel minder, aldus Vaneeckhout. En dat terwijl chatten vooral voor jongeren een pak laagdrempeliger is.

“Praten helpt, maar de woorden uitspreken is voor jongeren vaak nog moeilijker dan ze neer te typen in een chatgesprek. Met een versterking van onze chathulplijnen kan de regering-Jambon een eerste kleine stap zetten om hulpvragen laagdrempeliger te maken”, aldus Vaneeckhout.

Hij voert cijfers aan die aantonen dat een groot deel van de chatoproepen bij Tele-Onthaal en de Zelfmoordlijn afkomstig is van jongeren. Het probleem is dat die chatlijnen maar beperkt beschikbaar zijn. De Zelfmoordlijn kan je per chat alleen bereiken tussen 17.00 uur en middernacht. Tele-Onthaal biedt een chatservice aan tussen 18.00 en 23.00 uur en op woensdag- en zondagnamiddag vanaf 15.00 uur. Die lijnen versterken kan voor heel wat jongeren een belangrijk verschil maken, aldus Vaneeckhout.