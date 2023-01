Twee mensen laten het leven bij ontploffing in chemische fabriek in China

Bij een ontploffing en brand in een chemische fabriek in het noordoosten van China zijn minstens twee mensen om het leven gekomen. Twaalf anderen zijn vermist. Minstens 34 mensen zijn gewond geraakt, 4 onder hen zijn zwaargewond. Dat melden de Chinese televisiezenders Phoenix TV en CCTV maandag.

Het ongeluk vond zondag plaats in een chemische fabriek in Panshan, in de buurt van de stad Panjin in de provincie Liaoning. De brand woedde uren voor hij onder controle kon worden gebracht, berichten staatsmedia. Honderden brandweerlieden werden ingezet. De zoektocht naar de vermisten wordt verdergezet.