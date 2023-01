Veel regen en winterse buien verwacht, tot 20 centimeter sneeuw mogelijk in de Ardennen

De week begint met veel wind en (winterse) neerslag. In de Ardennen verwacht het KMI regen, smeltende sneeuw en sneeuw. Op het einde van de dag kan die ophopen tot een laag van 10 tot 15 centimeter en lokaal zelfs 20 centimeter dik. In de late namiddag kan ook in Laag- en Midden- België de neerslag wat winters worden.

Maandag is het betrokken met zowat de hele dag neerslag. In Laag-België valt er regen met mogelijk vrij veel neerslag in het noordwesten van het land. In de Ardennen verwacht het KMI regen en smeltende sneeuw, en op de hoge plateaus valt er sneeuw. Daar wordt een sneeuwlaag gevormd die op het einde van de dag 10 tot 15, en lokaal zelfs tot 20 centimeter dik kan zijn.

In de late namiddag kan ook in Laag- en Midden-België de neerslag wat winters worden. Op sommige plaatsen in Midden-België gaat de smeltende sneeuw over in sneeuw en in de Ardennen krijgen we overal sneeuw.

De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig. In het binnenland zijn er vooral in de voormiddag rukwinden mogelijk tot ongeveer 70 kilometer per uur. Aan zee worden de sterkste windstoten verwacht in de namiddag, tot 70 kilometer per uur of lokaal zelfs wat meer.

Maandagavond sneeuwt het in de Ardennen nog een tijd lang. Vanuit het westen wordt het droger maar eerst kunnen er nog enkele winterse buien vallen, ook in Vlaanderen. In de loop van de nacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen vanaf het noordwesten. Het gaat overal vriezen, tussen -2 en -4 graden. Er is overal gevaar voor vorming van ijsplekken. ‘s Avonds is de wind nog matig tot soms vrij krachtig uit west tot noordwest. Later wordt hij zwak uit zuid tot zuidwest.

Waarschuwingen voor regen en gladheid

Van maandagochtend 7 uur tot dinsdagochtend 9 uur geldt in bijna heel ons land code geel voor gladheid. In de provincies Luik en Luxemburg is dat zelfs code oranje. “In de nacht van maandag op dinsdag gaat het overal vriezen en is het dus opletten voor ijsplekken in het hele land”, zo waarschuwt het KMI.

Ook voor regen geldt van maandag 11 uur tot dinsdag 1 uur in meerdere provincies code geel voor regel. “Vooral in het noordwesten (provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, red.) en het zuiden (provincies Namen en Luxemburg, red.) van ons land zijn tegen maandagavond neerslaghoeveelheden mogelijk tussen 25 en 30 liter per vierkante meter.”

Als gevolg van de aanhoudende regenval kunnen er in Vlaanderen enkele waterlopen uit hun oevers treden. Maar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verwacht maandag geen “kritieke” overstromingen.

Dinsdagochtendhangt er ten zuiden van Samber en Maas veel lage bewolking. Ook overdag blijft het overwegend bewolkt in het zuidoosten van ons land. En geleidelijk kan die lage bewolking zich ook wat uitbreiden naar het centrum. Tegelijkertijd drijft er vrij veel hoge bewolking vanuit Frankrijk over onze gebieden. Het blijft droog op wat lichte winterse neerslag na in het uiterste zuiden en langs de Duitse grens. Het is koud met maxima tussen 0 en -3 graden in de hoge Ardennen en rond +2 of +3 graden elders. De wind waait overwegend zwak uit zuidoost tot oost.

Woendagochtend vriest het overal en is er in Vlaanderen kans op lokale aanvriezende mist. Ten zuiden van Samber en Maas is er dan weer aanvankelijk veel bewolking met kans op lichte sneeuwval. Later op de dag wisselen opklaringen af met wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe aan de kust met kans op een (winterse) bui. De maxima liggen rond -3 graden in de Hoge Venen, rond +2 graden in het centrum en rond +4 of +5 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen.