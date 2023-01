Moeizame ochtendspits: meer dan uur aanschuiven richting Kennedytunnel

Het slechte weer leidt maandagochtend tot een moeizame ochtendspits. Door een ongeval in Merksem was het meer dan een uur aanschuiven richting Kennedytunnel. Rond 9 uur stond er in totaal 280 kilometer file, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Dit artikel wordt aangevuld met de laatste updates.

Op de Antwerpse Ring richting Gent was het maandagochtend meer dan een uur aanschuiven, net als op de E313 vanaf Ranst richting Antwerpen en op de E17 vanaf Haasdonk. Het Vlaams Verkeerscentrum riep op om een omleiding te volgen.

Ter hoogte van de Kennedytunnel richting Gent was aan de aansluiting met de E34 een ongeval gebeurd. Daardoor was de rechterrijstrook versperd, wat ervoor zorgde dat er al sinds de vroege uren een lange file stond. Vanaf Antwerpen-Oost was het meer dan een halfuur aanschuiven. De weg is intussen wel vrij.

Door een tweede ongeval in Merksem was de rechterrijstrook versperd op het viaduct: 40 minuten vertragen vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.

Hoewel de piek wel voorbij is, blijft de filebarometer uitzonderlijk hoog, bevestigt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum rond 9 uur. Het begin van de nieuwe week is sowieso wat drukker, maar door moeilijke rijomstandigheden in combinatie met enkele verkeersongevallen dikt het aantal filekilometers maandagochtend sneller aan.

Door de lange file op de Ring was het ook 25 minuten aanschuiven op de E19 vanaf Sint-Job.

Ook op de E313 was het een uur aanschuiven vanaf Ranst. Vanuit Herentals kwam daar nog een halfuur bij.

Vanaf Zoersel was het op de E34 een halfuur aanschuiven tot in Ranst.

Vanuit Sint-Niklaas schoof je anderhalf uur aan op de E17 tot aan de Kennedytunnel. Aan het knooppunten Antwerpen-West waren twee rijstroken versperd.

Door een incident net voor het viaduct in Wilrijk was het vanaf Aartselaar twintig minuten aanschuiven tot Antwerpen.

Vanuit Antwerpen-Haven was het een halfuur filerijden op de R2 tot in Beveren.

Op de R2 stond er richting Nederland een defect voertuig in de Beverentunnel waardoor het een kwartier aanschuiven was.

Treinverkeer

Er was maandagochtend ook hinder op het spoor. Tussen 6.45 en 8.25 uur konden er geen treinen rijden tussen Temse en Puurs. Oorzaak was een technische storing aan de brug in Temse, zo liet spoornetbeheerder Infrabel weten.