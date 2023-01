Amerikaanse gevangene in Iran gaat in hongerstaking

Siamak Namazi, een Amerikaanse burger die in een Iraanse gevangenis zit, gaat aan een hongerstaking beginnen. Dat heeft Namazi maandag zelf aangekondigd in een open brief. Met zijn hongerstaking wil hij de Amerikaanse president Joe Biden ertoe aanzetten om meer actie te ondernemen voor zijn vrijlating.

“Alles wat ik vraag, mijnheer, is dat u de komende zeven dagen één minuut van uw tijd besteedt aan de ellende van de Amerikaanse gijzelaars in Iran”, schrijft hij. “Alleen de president van de Verenigde Staten heeft de macht om ons thuis te brengen, als hij besluit om zich ermee bezig te houden.”

Siamak Namazi, een zakenman van Iraanse afkomst, werd in oktober 2015 in Iran aangehouden. Het regime in Teheran beschuldigt hem van spionage en collaboratie met westerse geheime diensten. Namazi, die opgesloten zit in de beruchte Evin-gevangenis in de hoofdstad Teheran, ontkent de beschuldigingen.

Zijn vader Baquer Namazi, een gewezen Unicef-medewerker, werd ook gearresteerd nadat hij naar Iran was gegaan om zijn zoon te bevrijden. Maar hij werd in oktober vorig jaar weer vrijgelaten.