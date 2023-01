Voor de tweede opeenvolgende nacht hebben onbekenden in Maasmechelen een bewoond pand geviseerd door een vuurwerkbom tot ontploffing te brengen. Maandagochtend rond 3 uur sloeg de voordeur aan diggelen in de Bevrijdingslaan in Eisden-Tuinwijk. Daar woont de moeder van de 19-jarige jongen aan wiens flat zondagmorgen een aanslag werd gepleegd. “Ik ging volledig in shock na die luide knal.”