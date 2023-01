Laure Kempeneers en Ariana Sperone kunnen het, ondanks de valse start van het verblijf van de Italiaanse in ons land, opperbest met elkaar vinden. — © Jozef Croughs

SINT-TRUIDEN

Arianna Sperone, een 22-jarige studente uit Barolo, boekte vanuit Italië een appartement in Sint-Truiden. Het zou haar thuis worden tijdens een leerrijke stage. Maar toen ze arriveerde, viel de eigenaar uit de lucht. En dat terwijl ze al 1.600 euro voorschot betaald had. “Er was iets grondig fout.”