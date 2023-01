Luchthaven Antwerpen heropent “iconische” lijn met Londen

De luchthaven van Antwerpen heeft de “iconische verbinding” met Londen maandag heropgestart. Het is de Luxemburgse vliegtuigmaatschappij Luxair die instaat voor de connectie met London City Airport. In een eerste fase vliegt men vier keer per week op de Britse hoofdstad.

De heropstart van de lijn met Londen was al enkele maanden officieus geweten. De stakeholders op en rond de luchthaven noemen de heropstart “een mijlpaal” voor zowel het toerisme als het zakenleven. “Voor wie van Engeland naar Europa wil, is dit de snelste en meest aangename manier om zich te verplaatsen”, klinkt het.

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering - na heel wat lobbywerk en maandenlange studies - de uitbreiding van de luchthaven in Deurne en Oostende goed. Dat deed men zowel voor toeristische als voor zakelijke vluchten. De heropstart van de lijn met Londen past helemaal in dat plaatje. “Het signaal van de Vlaamse regering was erg positief”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit en Toerisme Koen Kennis. “Men erkende dat regionale luchthavens bijdragen aan de lokale economie.”

Voor- en tegenstanders

Toch blijven er heel wat tegenstanders van de uitbreidingen in Antwerpen en Oostende. Zij wijzen traditioneel op de miljoenen aan belastinggeld die naar de luchthavens gaan en de nabijheid van Zaventem. Ook de verplichte hernieuwing van de omgevingsvergunningen volgend jaar en mogelijke bouwovertredingen uit het verleden, baren tegenstanders zorgen.

Voorstanders wijzen dan weer op de rol van Antwerpen als wereldstad met de haven en de diamantindustrie - ook Ari Epstein van het Antwerp World Diamond Centre was aanwezig bij de heropstart van de lijn met Londen. Uiteraard kan ook het toerisme in Vlaanderen er de vruchten van plukken, redeneert men.

Daarnaast kunnen regionale luchthavens handig zijn in het geval van grote stakingen in Brussel. En tot slot is er het belang van de luchthaven in kader van militaire doeleinden en vliegopleidingen.

De regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende worden uitgebaat door de Franse multinational Egis, die jaarlijks een concessie van 254.000 euro betaalt aan het Vlaams Gewest.

Landingstarieven

In de toekomst willen de luchthavens efficiënter gaan werken, onder andere door de landingstarieven gevoelig te verhogen. Die liggen volgens experten veel te laag. Verder moeten ‘duurzame brandstoffen’, een betere samenwerking met Zaventem en een zogenaamde single remote tower (verkeerstoren, red.) een breder draagvlak creëren voor de regionale luchthavens.

Eind 2023 moeten de definitieve masterplannen voor de regionale luchthavens klaar zijn.