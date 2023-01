Koning Filip en koningin Mathilde aanwezig op begrafenis Griekse koning Constantijn II

De begrafenisplechtigheid vindt plaats in intieme kring. Leden van verschillende Europese koningshuizen zullen een laatste eerbetoon betuigen in de Grote Metropolitaan, de kathedraal van het aartsbisdom Athene. In totaal zijn 187 gasten uitgenodigd voor de plechtigheid. Prinses Anne, zus van de Britse koning Charles III, zal naar verwachting de Britse monarchie vertegenwoordigen en afscheid nemen van haar neef Constantijn.

Constantijn, de laatste koning van Griekenland, op een foto uit 2018. — © AFP

Maandagochtend kregen burgers ook de kans om een laatste keer eer te bewijzen aan de overleden monarch. Diens kist, gedrapeerd met de blauw-witte Griekse vlag, stond opgebaard in een kleinere kapel naast de kathedraal. De ceremonie zal ’s middags om 12 uur beginnen.

Verbannen

Constantijn II was koning van 1964 tot 1973, toen Griekenland veranderde in een republiek. Vanaf 1967 was hij verbannen na een staatsgreep van conservatieve legerofficieren, maar de laatste jaren bracht hij door in Griekenland. Hij zal worden begraven vlak bij zijn voorvaders, in de voormalige koninklijke residentie van Tatoi, ten noorden van Athene.

De afgelopen jaren kampte de voormalige vorst met zware gezondheidsproblemen, met onder meer lichte hartinfarcten, een longoedeem en een zware coronabesmetting. Vorige week werd hij na een beroerte opgenomen in het ziekenhuis.