VIDEO. Match even stilgelegd door voorwerpen op het veld, maar dit keer verdienen supporters daar lof voor

Soms is sport maar bijzaak. Cambuur en Emmen zijn verwikkeld in een hevige degradatiestrijd in de Eredivisie, maar naar aanleiding van het overlijden van een 14-jarige dochter van een Emmen-supporter zetten de fans van Cambuur hun rivaliserende gevoelens opzij. In de veertiende minuut gooiden ze honderden knuffelberen uit het uitvak als eerbetoon aan de overleden Shania. De wedstrijd moest even gestaakt worden om het veld vrij te maken, maar dat gebeurde onder luid applaus van de thuissupporters, die zo hun appreciatie lieten blijken voor het pakkende gebaar.