Tienduizenden gezinnen in West-Frankrijk zonder stroom door hevige wind

Als gevolg van de felle windstoten zitten maandagochtend ongeveer 75.000 Franse gezinnen zonder elektriciteit. Dat heeft netwerkbeheerder Enedis meegedeeld. De hinder doet zich voornamelijk voor in de westelijke regio’s Normandië, Bretagne en de Pays de la Loire.

Météo-France heeft maandag voor 23 Franse departementen de waarschuwingscode oranje afgekondigd wegens de hevige wind.

De weersomstandigheden leiden ook tot hinder voor het treinverkeer, vooral vanwege omgewaaide bomen die op de sporen zijn terechtgekomen. Volgens de Franse spoormaatschappij SNCF is het spoorverkeer verstoord in het westen van het land, maar ook in de regio rond de hoofdstad Parijs.