Sint-Truiden

Peter kon op 2dehands.be een voucher kopen voor een verblijf in Center Parcs ter waarde van 1.551 euro. Hij betaalde er 750 euro voor en genoot van de vakantie. Tot Center Parcs hem maanden later vroeg om nog eens 1.551 euro te betalen. “Het voelde aan alsof we dieven waren. We hebben toch niets fout gedaan?”