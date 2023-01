Roeselare/Hooglede

De verslagenheid in het VTI in Roeselare is groot nadat zaterdag leerling Aaron Sioen (16) overleed door CO-vergiftiging thuis in Hooglede. Ook Aarons broer Iben loopt er school. Hij vecht nog voor zijn leven. Hun overleden papa Marnick is er oud-leerling. “We proberen er alles aan te doen om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen, maar dit is een zeer moeilijke situatie.”