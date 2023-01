Bayer schuift focus van farmadivisie weg van Europa

Het Duitse concern Bayer verschuift de commerciële focus van zijn farmaceutische activiteiten richting de Verenigde Staten en China, en dus weg van Europa. Dat gebeurt omdat Europa “onvriendelijk” is geworden voor innovatie, zo heeft Stefan Oelrich, het hoofd van de farmadivisie van Bayer, gezegd in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.

“Europa is enkele grote vergissingen aan het maken”, aldus Oelrich in een interview dat werd afgenomen tijdens een gezondheidsconferentie in San Francisco, in het westen van de Verenigde Staten. Hij verwees naar nieuwe heffingen in taksen in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, waaronder Duitsland. “Europese regeringen proberen impulsen te geven voor investeringen in onderzoek, maar ze maken ons leven ellendig aan de commerciële kant. Als je geen verkoop hebt, kan je zoveel voordelen hebben als je wilt aan de kostenzijde, maar dan is er geen balans.”

De farma-industrie toont zich al langer bezorgd over nieuwe heffingen en taksen in Europa die hun winsten bedreigen, schrijft Financial Times. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld moeten geneesmiddelenproducenten een deel van hun omzet betalen aan de regering indien de geneesmiddelenfactuur van de nationale gezondheidsdienst (NHS) meer dan 2 procent per jaar toeneemt.

De farma-afdeling van Bayer genereert momenteel ongeveer 40 procent van zijn verkoop in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, terwijl Noord-Amerika en de ‘rest van de wereld’ goed zijn voor respectievelijk 23 en 37 procent. Er wordt fors geïnvesteerd in de Verenigde Staten, zo zei Oelrich nog. Bayer kocht er onlangs de biotechbedrijven Asklepios BioPharmaceutical en Vividion Therapeutics in deals die in totaal tot 5,5 miljard dollar waard zijn.

Bayer is ook in België aanwezig met volgens de website meer dan 1.000 werknemers. Het grootste deel van hen werkt in Antwerpen, waar Bayer gewasbeschermingsmiddelen produceert.