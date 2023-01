Schalke 04 lonkt naar Michael Frey (Antwerp), die opnieuw met de groep traint

Michael Frey ontbrak tegen Union op het wedstrijdblad bij Antwerp nadat hij zijn ontevredenheid had geuit over zijn beperkte speelminuten. Schalke 04, de rode lantaarn in de Bundesliga, houdt zijn situatie in het oog. Frey is gecharmeerd en de eerste contacten zijn gelegd, maar Antwerp heeft geen overschot voorin, dus is het standpunt van de club duidelijk: Frey mag niet vertrekken.