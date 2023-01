Iraanse justitie verleent gratie aan 1.000-tal vrouwen

Tijdens de recente golf van protesten in Iran werden al bijna 20.000 mensen opgepakt. — © REUTERS

De Iraanse justitie heeft naar aanleiding van een religieuze feestdag gratie verleend aan ongeveer 1.000 gevangen vrouwen. Dat meldt het gerechtelijke portaal Misan maandag. Nog eens 6.000 andere vrouwen kregen penitentiair verlof. Het is niet duidelijk of het gaat om onder meer vrouwen die werden opgepakt bij de recente protesten in het land.