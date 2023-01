Zware regen veroorzaakt wateroverlast in Westhoek, brandweer krijgt tientallen meldingen binnen

Als gevolg van de aanhoudende regenval zijn in bepaalde delen van de Westhoek enkele waterlopen uit hun oevers getreden. Brandweer Westhoek noteerde maandagmiddag al 66 interventies voor wateroverlast. Ook de wind veroorzaakte problemen, voornamelijk in de kustregio. Daar kwamen oproepen binnen over omgewaaide hekken en bomen en schade aan werfstellingen.

De waterpeilen zijn als gevolg van de regenval van de voorbije dagen en de verzadiging van de bodem op een aantal plaatsen hoog. Afgelopen nacht viel zowat 10 millimeter neerslag en in de loop van de dag viel op sommige plaatsen in de Westhoek nog eens 15 millimeter en lokaal meer. (Lees verder onder de foto)

© DME

LEES OOK. Van 15 graden naar -2 ‘s nachts en veel regen: wat doet dat met onze natuur? En hoe zit het met het grondwater?

Daardoor is op de IJzer de prewaakdrempel – die wijst op ‘verhoogde waakzaamheid’, maar ‘geen overstromingen’ – overschreden in de West-Vlaamse plaatsen Haringe, Lo-Fintele en Roesbrugge. “De waterstanden stijgen en in de loop van de dag werden de waakdrempels overschreden. De afvoeren en waterpeilen in het IJzerbekken zijn nog aan het stijgen en zullen ook vannacht nog verder stijgen. Een overschrijding van de alarmdrempel wordt niet verwacht”, zegt de VMM. “Ook op het westelijk pand van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort werden waakdrempels overschreden. De peilen zijn daar echter dalend, door afvoer via Veurne.” (Lees verder onder de foto)

Bij een hoeve in de Papestraat in Alveringem kwam het water dicht tegen de woning. — © DME

Het bereiken van de waakdrempel houdt in dat bijzonder verhoogde waakzaamheid nodig is en dat niet-kritieke overstromingen mogelijk zijn. Ook op het westelijke deel van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort en op het kanaal Plassendale-Nieuwpoort waarschuwt de VMM voor het risico op dergelijke overstromingen.

Al dertig interventies

“Brandweer Westhoek noteerde sinds maandagmorgen 66 interventies voor wateroverlast. Lokaal zijn er problemen met waterlopen die uit hun oevers treden en zo woningen kunnen bedreigen. De brandweer gaat ter plaatse om waar nodig zandzakken te leveren en eventueel pompwerken uit te voeren”, aldus Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. (Lees verder onder de foto)

De brandweer kwam zandzakjes brengen om een woning langs de Vinkemstraat te beschermen tegen het water. — © dme

De wateroverlast situeert zich voornamelijk in Alveringem, Veurne, Diksmuide en Koekelare. Enkele ondergelopen wegen worden plaatselijk afgesloten voor het verkeer. In een woning langs de Vinkemstraat in Beauvoorde bij Veurne dreigde het water in de woning te stromen. De brandweer kwam ter plaatse om het huis te beschermen met zandzakjes. Ook op een hoeve in de Papestraat in Alveringem kwam het water dicht tegen de woning. Door een overlopende beek stond het water al tegen de voordeur.

Problemen door wind

Ook de wind veroorzaakte problemen, voornamelijk na de middag in de kustregio. Daar kwamen oproepen binnen over omgewaaide bomen, hekken en schade aan werfstellingen. Zo versperde een boom in de Vlamertingestraat de weg. Die was even afgesloten voor alle verkeer.