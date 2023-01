Moeder en dochter (14) uit Antwerpen gewond bij ongeval waarbij drie doden vielen in Nederland

Breda, Antwerpen

Bij een bijzonder zwaar ongeval in het Nederlandse Prinsenbeek, bij Breda, zijn zondagavond drie doden gevallen. Eén van de twee auto’s was aan het spookrijden. De bestuurder was weggevlucht van de politie na een schietpartij in Roosendaal, eerder op de avond. Twee van de drie doden vielen in de spookrijdende auto. In de andere auto zaten drie inzittenden en een hond. De bestuurder en de hond overleefden de klap niet, een Antwerpse vrouw en haar dochter van 14 raakten gewond en liggen in het ziekenhuis.