Brighton-coach De Zerbi zet deur op een kier in conflict met Trossard: “Ik heb geen fouten gemaakt, maar ben bereid te luisteren”

Brighton-coach Roberto De Zerbi heeft de deur op een kier gezet voor Leandro Trossard (28). Nadat hij uit de selectie werd geweerd tegen Liverpool (3-0-zege), laat De Zerbi uitschijnen dat de Rode Duivel kan terugkeren als hij (opnieuw) in de pas wil lopen. Daily Mail weet intussen dat Chelsea en Tottenham interesse tonen in de linkeraanvaller.

De bruggen tussen Rode Duivel Leandro Trossard en Brighton, maar vooral coach Roberto De Zerbi, leken helemaal opgeblazen na de uitlating van Trossards zaakwaarnemer Josy Comhair. Die verweet De Zerbi een akkefietje op training opgeklopt te hebben tot iets groots en beweerde dat De Zerbi al wekenlang niet meer met Trossard communiceert, maar wel achter zijn rug slecht sprak over hem. Comhair zei dat Trossard wil vertrekken.

Trossard was aan een geweldig seizoen bezig, maar is sinds het WK in Qatar niet meer zeker van zijn plaats en werd uit de wedstrijdselectie tegen Liverpool gelaten.

Brighton-coach Roberto De Zerbi. — © Getty Images

“Ik wil duidelijk zijn over Trossard. Het spijt me voor de situatie die is ontstaan, maar ik denk ik niet dat ik fouten gemaakt heb met hem. De mensen bij Brighton weten heel goed hoe de vork in de steel zit”, aldus De Zerbi.

“Ik ben eerlijk en duidelijk. Als ik iets te zeggen heb, dan houd ik dat binnen onze familie en onze familie is de kleedkamer. Ik wil niet reageren op de communicatie van zijn makelaar omdat ik hem niet ken. Ik ken enkel Leo. Ik ben bereid om naar hem te luisteren, want het is een belangrijke zaak.”

“Op zich hoeft het geen slechte zaak te zijn, het is zelfs een fantastische situatie. Als hij eruit leert, komen we er sterker uit. Openstaan om progressie te maken en hard werken is de enige manier waarop we onze dromen kunnen realiseren. We zijn Brighton, een club van gemiddeld niveau in de Premier League, dus is het cruciaal dat we meer met de ploeg bezig zijn dan met onszelf.”

De vraag is of Trossard en zijn entourage nog zin hebben in een verzoening met De Zerbi, zeker als Chelsea en Tottenham echt concreet worden. Trossard heeft nog een contract tot juni 2024, maar voelt zich klaar voor een stap hogerop.