Laatste actievoerders verlaten tunnel in bruinkooldorpje Lützerath

De ontruiming van het dorp aan de rand van de bruinkoolmijn van Garzweiler is daarmee zo goed als voltooid. De politie had zondag al verklaard dat die ontruiming was afgelopen - met uitzondering van de twee activisten in de tunnel.

Het dorp in de deelstaat Rijnland-Palts was sinds ruim twee jaar bezet. De actievoerders wilden op die manier verhinderen dat energiegroep RWE 280 miljoen ton bruinkool onder het dorp uithaalt. Die hoeveelheid fossiele brandstof drijft de temperatuur op aarde onaanvaardbaar hoog op, aldus de bezetters.

Boomhutten

Een grote politiemacht begon woensdag met de ontruiming en haalde bijna 500 bezetters uit het dorp, die onder meer in oude gebouwen en zelfgebouwde boomhutten zaten. Zondag werden de laatste bezetters uit de bomen gehaald. Maar twee activisten hielden in een tunnel onder het dorp stand. Maandag beslisten ook zij dus uit eigen initaitief om uit de tunnel te komen.

In een verklaring zei een woordvoerster van de actiegroep ‘Lützerath lebt’, dat de twee tunnelbezetters zich goed op een langdurige actie hadden voorbereid. Ze zaten er al minstens vijf dagen. “Als anarchist wilden ze niet alleen een vechten voor Lützerath, maar hun actie maakte ook deel uit van de strijd tegen de opwarming van het klimaat en de afgraving van bruinkool”, zei ze aan de Duitse televisiezender WDR.

Zo’n acht activisten klommen maandagochtend in een grote graafmachine van RWE, die bruinkool delft in de directe omgeving van Lützerath. Daardoor kon er niet verder gegraven worden. Na enkele uren kwamen ze uit het voertuig, maakte Lützerath lebt bekend.

90 gewonden

Zaterdag vond rond Lützerath een massademonstratie plaats, waaraan tienduizenden mensen deelnamen. Na afloop kwam het tot schermutselingen tussen politie en een groep radicale betogers. Aan de kant van de bezetters vielen daarbij minstens 90 gewonden, volgens de woordvoerster van Lützerath lebt. Een onbekend aantal van hen ligt in het ziekenhuis. De politie liet eerder weten dat sinds woensdag 70 agenten gewond zijn geraakt bij de ontruiming van het bezette dorp en tijdens de demonstratie zaterdag.

Voor dinsdag hebben de activisten een actiedag aangekondigd rond Lützerath. Die begint om 10.00 uur met een demonstratie vanuit het naburige dorp Keyenberg, waar een actiekamp staat met meer dan duizend activisten.