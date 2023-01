Julien De Sart voetbalt stilaan weer op zijn vertrouwde niveau bij AA Gent: “Ik kom van ver”

Echt wervelen deed AA Gent zondagnamiddag zeker niet. De 2-1-zege tegen Kortrijk was verdiend maar vooral ook felbevochten. Achteraf keek uitblinker Julien De Sart met enige opluchting terug. “Vandaag was het tegen Kortrijk zeker nog niet perfect. Het was een zware klus. In zulke wedstrijden moet je vooral bereid zijn om te strijden.”

“Dit was wellicht mijn beste match sinds ik terugkeerde na mijn blessures”, klonk Julien De Sart na afloop van de partij tegen Kortrijk oprecht gelukkig. “Elke match gaat het wat beter. Op Union mocht ik na rust invallen en voelde ik me ook al beter. Toen was het echter moeilijk om mijn stempel te drukken. Tegen Kortrijk kon ik eindelijk nog eens de 90 minuten volmaken. Ik kom van ver en matchritme maakt een enorm verschil, daar kun je niet omheen. Dat we uiteindelijk winnen, maakt het alleen maar mooier.”

Uiteindelijk was de overwinning tegen Kortrijk allerminst een walk-over: “Het was geen makkelijke partij en Kortrijk dwong ons tot het uiterste te gaan”, aldus De Sart, die voor rust goed wegkwam toen een doelpunt van Watanabe werd afgekeurd. “Het was inderdaad mijn man die scoorde. Volgens mij was het buitenspel, maar dat wist ik op dat moment niet zeker.”

“Als je de beelden bekijkt, denk ik dat hij toch nipt buitenspel stond. Ik was dan ook enorm opgelucht toen de VAR tussenbeide kwam en het doelpunt werd afgekeurd. Het mag ook wel eens meezitten”, glimlacht De Sart, die met veel respect praat over de club waar hij in de zomer van 2021 door de Buffalo’s werd weggeplukt.

Anderzijds beseft de Luikenaar maar al te goed dat de Gentse teamprestatie verre van perfect was. Toch overheerste uiteindelijk de opluchting. “Vandaag was het tegen Kortrijk zeker nog niet perfect. Het was een zware klus. In zulke wedstrijden moet je vooral bereid zijn om te strijden. Kortrijk is een gevaarlijk team. Ze spelen wel anders dan Cercle Brugge, maar ze zetten ook hoog druk met veel offensieve jongens. Je bent er nooit klaar mee. We zijn dan ook heel tevreden met deze zege. Zeker na die moeilijke weken.”

“Op deze manier sluipen we ook weer wat dichter bij de top vier, maar tegelijk nemen we ook beetje afstand van onze naaste achtervolgers. Het was een goed weekend voor ons. Het verschil tussen Club Brugge en AA Gent is maar één punt. Dat is wel opmerkelijk. Normaal zijn ze op financieel vlak van een ander niveau dan wij. Kijk ook maar naar hun kern. Dan moeten we ergens toch wel iets goed doen, hè.”

De ambitie van AA Gent blijft dan ook onveranderd. “We willen die top vier absoluut bereiken en daar de competitie ook in eindigen. Zeker nu we uitgeschakeld zijn in de Beker van België. We zijn hoe dan ook de underdog. Onze kalender is heel zwaar, maar ik had met plezier ook nog die halve finales afgewerkt. Dan vergeet je gauw de vermoeidheid. De 4-0 op Union loog er echter niet om. Ze waren gewoon te sterk.”

Zwart beest Charleroi

“De blessurelast wordt ondertussen wel groot. Voor de wingbacks houden we misschien nog één speler over. Hong deed het daar prima als noodoplossing, maar als het moet speel ik ook waar de coach het me zegt”, aldus de defensieve middenvelder, die even zoet was met de dopingcontrole. Hij verliet uiteindelijk als laatste de Gentse kleedkamer.

Uiteindelijk keek hij ook al eens vooruit naar de opdracht van donderdag. “Ik voel me prima, maar heb nog wat tijd nodig. Een speler heeft wedstrijden nodig om zijn niveau op te krikken. Donderdag spelen we tegen Charleroi, toch wel ons zwarte beest. Ik verwacht me opnieuw aan een zware match. Zij hanteren een gelijkaardig systeem als Kortrijk, maar als we met de juiste mentaliteit voetballen, zullen we ongetwijfeld ook tegen Charleroi de drie punten thuishouden.”