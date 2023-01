Kremlin ontkent beschieting burgerdoelen: “Raketinslag appartementencomplex wellicht gevolg van luchtafweer Oekraïne”

Het Kremlin heeft tegengesproken dat de strijdkrachten in Oekraïne burgerdoelen bestoken en woningen beschieten. Aanleiding was een raketinslag zaterdag van een appartementencomplex in de stad Dnipro aan de Dnjepr, waarbij ongeveer veertig mensen werden gedood.

De tragedie in Dnipro is volgens een woordvoerder van het Kremlin waarschijnlijk een gevolg van een verkeerd afgelopen actie van de Oekraïense luchtafweer. Oekraïense zegslieden zouden dat zaterdag ook eerst zelf als mogelijkheid hebben opgevoerd. Een Oekraïense topambtenaar in Kiev, Oleksi Arestovitsj zei kort na de inslag namelijk tegen de media dat er in Dnipro een Russische raket was neergehaald die voor de ingang van het getroffen appartementsgebouw was neergekomen en zo het drama veroorzaakte. Arestovitsj zei later dat hij enkel aan het speculeren was en oorzaak nog moest worden vastgesteld.

Later spraken de Oekraïners van een Russische beschieting van het appartementsgebouw. De Oekraïense luchtmacht kwam met een verklaring dat het type raket dat het pand trof, niet door Oekraïense raketten kan worden neergehaald.

Bij de Russische raketaanvallen zaterdag werd in meerdere regio’s vooral de energie-infrastructuur getroffen. Energiemaatschappij Ukrenergo meldde zondag dat de energie-infrastructuur “wordt hersteld”, maar dat de aanvallen “het energietekort hebben vergroot”. Rusland heeft de verantwoordelijkheid voor die raketaanvallen opgeëist. De Russische president Vladimir Poetin zegt positief te zijn over de voortgang van wat hij “de speciale militaire operatie in Oekraïne” noemt.

