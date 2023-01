Overvaller geeft geld meteen terug aan slachtoffer Michael (43): “Hij kreeg medelijden toen hij hoorde hoe weinig ik verdien”

Afgelopen donderdag drong een overvaller met een motorhelm binnen in de wijnhandel Le Cellier de Vinalgros van Michael Thill in Oudergem. Gewapend met een pistool eiste hij de inhoud van de kassa. Daar zat op dat moment amper 110 euro in.

“Hij wilde eerst niet geloven dat ik maar 110 euro cash in huis had en vroeg meer”, vertelt Thill. “Ik heb hem toen gewoon verteld dat het als zelfstandige in deze tijden enorm zwaar is en dat al mijn geld tegenwoordig naar de staat en de energieleveranciers gaan. Op dat moment nam hij een kleine pauze - hij had een moment nodig om na te denken. Toen gaf hij me het geld terug en vroeg hij waar de uitgang was. Hij is rustig naar buiten gewandeld en eenmaal op het voetpad is hij beginnen te lopen.”

Verbaasd

Ondanks de traumatische ervaring bleef Thill vooral verbaasd achter. “We hebben uiteraard direct de politie verwittigd, maar in eerste instantie dachten we dat het om een slechte grap ging. Uiteindelijk zal de overvaller gewoon medelijden hebben gehad. Tijdens de overval zal hij gezien hebben dat wij nog meer in de merde zaten dan hijzelf. Helaas is dat ook de trieste realiteit.”

“De corona- en energiecrisis hebben er hier zwaar op ingehakt”, zo gaat de wijnhandelaar verder. “Wij hebben niet alleen ons verkooppunt in Oudergem maar leveren ook drank aan bars en restaurants in Brussel. Veel van die zaken zijn de afgelopen jaren failliet gegaan. Ons omzetcijfer is sindsdien met 60 procent gedaald en als er dit jaar geen beterschap komt, kunnen we het hoofd niet boven water houden.” (Lees verder onder de foto)

De overvaller vroeg uiteindelijk naar de uitgang om via die weg te ontkomen. — © if

Volgens Thill moeten kleine Brusselse ondernemingen meer steun krijgen. “Ik ben zeker niet de enige ondernemer waarvoor de zaken niet goed gaan. We hebben zelfs geen geld meer om aan een overvaller te geven. Aan overvallers kunnen we meegeven dat er geen centen meer te rapen vallen bij kleine ondernemingen.”

Met z’n tweeën

Thill is sinds de overval nog meer op zijn hoede. “Het cash geld in onze kassa brengen wij nu vrijwel onmiddellijk naar de bank, de deur gaat direct na sluiting hermetisch dicht en we zorgen ervoor dat we altijd met zijn tweeën in de winkel staan. Wij hopen dat 2023 beterschap biedt. Voor ons is het nieuwe jaar de vrijdag na de overval gestart. We hopen nu op een goede, nieuwe start.”