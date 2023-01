Fans protesteren aan oefencomplex KV Oostende: aandeelhouders kop van Jut

PMG out. Met die niet mis te begrijpen boodschap viseren de fans van KV Oostende de Amerikaanse aandeelhouders. KVO bengelt onderin op een degradatieplaats, en vooral het schrijnende gebrek aan kwaliteit in de kern is een doorn in het oog van de trouwe supportersgroep 031. Die hingen in de nacht van zondag op maandag spandoeken op aan het oefencomplex op De Schorre. “031 pikt het niet dat PMG geen ambitie vertoont. Er worden enkel jonge gasten aangetrokken, om die met winst te verkopen. Er wordt niet geïnvesteerd in de ploeg. Elke supporter ziet dat een kwaliteitsinjectie nodig is om te overleven in eerste klasse, maar PMG niet”, klinkt het bij de sfeergroep.

“Kijk maar naar Essevee”

Stonden onder andere nog te lezen: Schijt aan het beleid, Wake up PMG, Where is the money? en We need quality. PMG is de belangrijkste aandeelhouder van KV Oostende. Met nul op twaalf onder Dominik Thalhammer, en vooral een zestiende plaats in het klassement, wordt aan zee gevreesd voor degradatie. “De ploeg zakt verder weg, een degradatie is bijna een feit”, gaat 031 verder. “De supporters zijn bang dat KVO dezelfde weg bewandelt als de andere ploegen van PMG. Nancy degradeerde uit de tweede klasse in Frankrijk en is nu pas twaalfde in de 3de klasse. We willen een statement maken om PMG wakker te schudden dat een kwaliteitsinjectie meer dan nodig is. Kijk maar naar Zulte Waregem: het is nog niet te laat, de transfermarkt is nog open. Het wordt hoog tijd dat er iets verandert.” Of de protestactie iets zal uithalen, zien we woensdag: dan komt Antwerp op bezoek aan zee.