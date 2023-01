1.500 leerlingen geëvacueerd na bommelding op school, ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse

Het Groenendaalcollege in Merksem is maandagmiddag ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de Antwerpse politie. 1.500 leerlingen werden naar een nabijgelegen grasveld begeleid. De politie doorzoekt intussen het gebouw met explosievenhonden.

De Antwerpse politie kreeg een oproep dat een dreiging werd geuit naar het Groenendaalcollege aan de Gagelveldenstraat in Merksem. “Er was geen sprake van paniek, maar uit alle voorzorg werden de leerlingen en leerkrachten van de school geëvacueerd”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Het gaat om 1.500 leerlingen van de lagere en middelbare school. “Ze werden in alle rust en kalmte naar een nabijgelegen voetbalterrein begeleid.”

De politie is intussen een onderzoek gestart naar de bommelder. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse, met explosievenhonden van de federale politie wordt momenteel het schoolgebouw doorzocht. “De feiten worden ernstig genomen en de melder wordt opgespoord”, aldus Bruyns.

De school heeft de ouders van de leerlingen op de hoogte gebracht. De leerlingen die zelfstandig naar huis konden gaan, mochten vertrekken. De andere kinderen moesten wachten tot hun ouders hen konden ophalen.

© Patrick De Roo