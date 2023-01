Brecht Capon wil positieve mentaliteit niet zien verloren gaan bij KV Oostende: “Anders zijn we vogel voor de kat”

Ook de invalbeurt van Brecht Capon bracht geen soelaas voor KVO in Mechelen. “Het wordt nu elke wedstrijd knokken voor de punten, tegen welke tegenstander dan ook. We zullen ze allemaal nodig hebben in de eindafrekening.” — © BELGA

Voor de tweede keer in vier competitiewedstrijden moest Brecht Capon (34) invallen in minuut 46. Omdat het verdedigend niet goed stond, maar ook omdat de routinier nog steeds een rol van betekenis kan spelen. Een prima invalbeurt op Mechelen leverde geen puntje op. “De situatie is niet uitzichtloos, maar we moeten punten gaan pakken”, zucht Capon.

Wanneer het moeilijk gaat, mag Brecht Capon de meubelen komen redden. KV Mechelen liep voor de rust over KV Oostende en een enorm zwakke Medley, dus mocht de routinier de tweede helft invallen. Ook op Westerlo – die beruchte 6-0 – mocht Capon pas in minuut 46 opdraven. En zoals het een ervaren pion betaamt, staat Capon ook plichtbewust de pers te woord. “Het kon weer alle kanten op dit weekend, maar daar kopen we niets mee”, aldus Capon. “Wanneer je op de laatste plaatsen belandt, levert dat een vervelend gevoel op. En dat wordt elke keer erger. We zijn zeker nog geen vogel voor de kat, hè. Op Mechelen kwamen we goed uit de kleedkamer en hebben we de thuisploeg zelfs doen twijfelen. Op een bepaald moment gingen de fans daar zelfs morren. Maar als wij onze eigen momenten niet pakken én dan nog eens een vermijdbaar doelpunt op een stilstaande fase slikken, dan wordt het wel héél moeilijk om een wedstrijd te winnen.”

Een puntje op verplaatsing was nochtans van goudwaarde geweest voor KVO. Zulte Waregem en Kortrijk verloren namelijk, terwijl Seraing dan weer een puntje pakte. “Maar voor ons was het weer net niet. Ligt dat aan pech, of aan onze eigen kwaliteiten? Dat moeten we onszelf afvragen.” Capon ziet ook een hernieuwd enthousiasme bij de rechtstreekse concurrenten onderin. Essevee haalde Vormer en Brüls en staat plots in de halve finales van de Croky Cup. Kortrijk won van Genk en OHL en timmert volop aan de weg naar boven. “Daar krijgen ze ploeg weer op de rails. Bij ons zou dat ook moeten lukken, maar dan moeten we wel eens winnen. Elke week verliezen, dan wordt het gewoon heel moeilijk.” En dan kijkt Capon meteen naar woensdag. “Antwerp komt dan op bezoek. Misschien kunnen we dan onverwacht al iets rapen. Het wordt nu elke wedstrijd knokken voor de punten, tegen welke tegenstander dan ook. We zullen ze allemaal nodig hebben in de eindafrekening. Er is nu eens een resultaat nodig waarop we kunnen verderbouwen.”

Maar Capon wil de handdoek nog niet gooien. “Het is nog niet uitzichtloos. De kernwaarden zijn er nog steeds: overgave, mentaliteit, inzet. En een positieve sfeer in de groep is er ook nog”, weet hij. “Groepsgesprekken en dergelijke: dat is momenteel nog niet nodig. Iedereen in deze groep weet dat het gewoon beter moet en dat we voor de spiegel moeten gaan staan. Als we positief kunnen blijven en alles geven, dan kan het. Anders worden we gewoon een vogel voor de kat.”