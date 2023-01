Buurtbewoonster Sabrina Ferson is bevriend met de moeder van het vermoedelijke doelwit. “Dit is een fijne buurt en wij gaan haar ook steunen en opvangen als ze dat nodig heeft.” — © Boumediene Belbachir

Maasmechelen

Maandagochtend 3.15 uur. Een enorme knal haalt de buurtbewoners in de Bevrijdingslaan in Eisden-Tuinwijk uit hun slaap. Voor de tweede nacht op rij wordt een zelfgemaakt springtuig gegooid naar een woning gelinkt aan een 19-jarige jongeman. Vermoedelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. De buurt is niet verbaasd: “Vroeg of laat ging dit gebeuren”.