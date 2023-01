Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup

De Pro League, de belangenvereniging van de Belgische profclubs, heeft maandag de speeldata van de heen- en terugwedstrijden in de halve finales van de Beker van België (Croky Cup) bekendgemaakt.

De eerste wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Antwerp is gepland voor woensdag 1 februari in het Dudenpark. De return volgt op donderdag 2 maart op de Bosuil.

De heenwedstrijd van het duel tussen Zulte Waregem en KV Mechelen vindt plaats op donderdag 2 februari in de Elindus Arena. De terugwedstrijd staat op dinsdag 28 februari Achter de Kazerne op het programma.

Alle wedstrijden beginnen om 20u45. De winnaars van beide confrontaties ontmoeten elkaar in de finale in het Koning Boudewijnstadion. AA Gent is de titelhouder.