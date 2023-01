Kremlin zweert westerse tanks te doen “branden” en ontkent conflict tussen leger en Wagner-groep

Moskou wijst berichten over een conflict tussen het Russische ministerie van Defensie en de private huurlingengroep Wagner van de hand. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov is dat een verzinsel van de media. Rusland heeft ook gezworen de tanks die het westen aan Oekraïne wil leveren, te zullen doen “branden”.

“Deze tanks branden en zullen branden”, verklaarde Peskov maandag, in zijn dagelijkse telefonische persbriefing. Hij benadrukte dat het westen Oekraïne gebruikt “om zijn anti-Russische doelstellingen te bereiken”. Afgelopen weekend kondigde de Britse premier Rishi Sunak aan dat Londen Challenger 2-gevechtstanks zal leveren. Het is het eerste westerse land dat dit zal doen. Het zou gaan om een twaalftal tanks.

Het Kremlin ontkent tegelijkertijd dat er een conflict zou zijn tussen het Russische ministerie van Defensie en de private huurlingengroep Wagner. Volgens Dmitri Peskov is dat een verzinsel van de media.

Zowel de Russische strijdkrachten als de Wagner-troepen vechten voor het welzijn van de heimat, aldus Peskov, geciteerd door het agentschap Interfax. Rusland kent “ook haar helden die in onze strijdkrachten dienen en daar heldendaden verrichten, en ze kent ook de helden van Wagner”, aldus de woordvoerder.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. — © via REUTERS

Kritiek op legerleiding

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin uitte kritiek op de Russische legerleiding, door nederlagen en mislukkingen in de oorlog tegen Oekraïne. Vrijdag ergerde hij zich nog over een mededeling van het Russische defensieministerie over de inname van de stad Soledar in de regio Donetsk. Daarin stond geen woord over Wagner, terwijl volgens Prigozjin de successen op naam van de groep staan. Later publiceerde het ministerie een nieuwe mededeling waarin de strijders van de huurlingengroep geprezen werden.

Jarenlang ontkende het Kremlin het bestaan van Wagner. Daarna meende Moskou dat de Russische staat niets te maken heeft met de groep. Sinds enkele maanden treedt Poetin-vertrouweling Prigozjin duidelijk in het openbaar als leider van de paramilitaire organisatie. In Russische gevangenissen rekruteert hij strijders voor de oorlog in Oekraïne.

De huurlingengroep, opgericht in 2014, is onder meer ook actief op het Afrikaanse continent. Volgens Prigozjin heeft de groep de meeste ervaringen over de wereld, handelt die zelfstandig en beschikt die over eigen gevechtsvliegtuigen, tanks en artillerie.

