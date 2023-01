Familie gelooft niet dat Sourour (46) zichzelf van het leven beroofde in politiecel: “Ze was heel actief en woonde samen met haar zoon”

De nabestaanden van de 46-jarige Sourour Abouda die vorige week donderdag stierf in een Brusselse politiecel, geloven niet dat de vrouw zichzelf van het leven beroofde. De eerste elementen in het onderzoek wijzen daarop. “Maar dat is volgens haar familie zeer onwaarschijnlijk”, zegt advocate Joke Callewaert.

Woensdagavond werd de vrouw administratief opgepakt door de Brusselse politie voor ‘verstoring van de openbare orde’. Ze werd na haar arrestatie overgebracht naar het cellencomplex van de Zonale Wacht in de Brusselse ­Koningsstraat. Donderdagochtend bleek de vrouw overleden te zijn. Het cellencomplex valt onder de bevoegdheid van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. “Maar we geven geen commentaar om de sereniteit in de zaak te bewaren”, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere.

“Het parket werd verwittigd en is ter plaatse afgestapt, samen met een wetsdokter en de technische recherche van de federale politie”, zo liet Willemien Baert van het Brusselse parket afgelopen weekend optekenen. “Uit de eerste vaststellingen blijkt het dat het gaat om een zelfdoding.”

LEES OOK. Vrouw dood aangetroffen in cel van Brusselse politie

Dat wordt voorlopig bevestigd door het autopsierapport, zo meldt het parket maandag. “Naast andere onderzoeksdaden heeft het comité P de camerabeelden van het cellencomplex geanalyseerd”, aldus Baert. “Op basis van de eerste bevindingen en het voorlopig verslag van het autopsieonderzoek zou er geen sprake zijn van tussenkomst van derden.”

Toxicologisch onderzoek

“Een toxicologisch onderzoek werd ook bevolen. De definitieve resultaten zullen in de komende weken beschikbaar zijn. Het parket besteedt bijzondere aandacht aan dit onderzoek om de juiste omstandigheden van deze feiten te achterhalen”, zo luidt het nog.

LEES OOK. Familie van vrouw die dood teruggevonden werd in Brussels cel gelooft niet in zelfdoding: “Ze zou haar zoon nooit in de steek laten”

De nabestaanden van de 46-jarige vrouw geloven niet dat ze zichzelf van het leven heeft beroofd. “Dat is zeer onwaarschijnlijk volgens haar familie”, zegt advocate Joke Callewaert. “Ze was zeer actief en werkte bij het PAC (Présence et Action Culturelles, een zogenaamde ecosociale organisatie voor levenslang leren, red.). Ze woonde ook samen met haar 19-jarige zoon waar ze verantwoordelijk voor was. Ze had volgens haar familie ook helemaal geen suïcidale gedachten.”

LEES OOK. Honderd mensen herdenken vrouw (46) die stierf in Brusselse politiecel

De strafpleitster stelt zich ook vragen bij het toezicht in het cellencomplex in de Koningsstraat. “De vorige keer, in 2021, is daar ook een dode gevallen. Het lichaam van de jongeman werd pas uren na zijn dood opgemerkt. Het beheer en de controle in dat cellencomplex lijken mij zéér problematisch. Al zijn deze bedenkingen momenteel secundair, want de familie gelooft totaal niet in zelfdoding.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.