VUB veroordeeld omdat het preses campusverbod oplegde na “verregaand grensoverschrijdend gedrag”

Het hof van beroep in Brussel veroordeelt de VUB voor het campusverbod dat de preses van de Solvay Kring werd opgelegd. Dat zegt zijn advocaat Jan Franssen aan De Standaard. De VUB krijgt ook een dwangsom van 200 euro per dag opgelegd.

Na “verregaand grensoverschrijdend gedrag”, onder meer tijdens activiteiten van de Solvay Kring, de studentenkring van de toekomstige handelsingenieurs, had de VUB vijf betrokkenen een campusverbod opgelegd. De vijf, onder wie de preses, werden van de campus geweerd.

Het Brusselse hof van beroep heeft nu beslist dat de maatregel tegen de preses ongegrond is, omdat hij niet betrokken zou zijn bij de zedenfeiten. Het campusverbod moet dus worden opgeheven. De VUB kreeg ook een dwangsom van 200 euro per dag opgelegd.

Vooringenomen

De preses trok in november al naar de kortgedingrechter en eiste dat het campusverbod zou worden ­opgeheven. Volgens zijn advocaat ging het om een verkapte tuchtmaatregel, toonde de VUB zich vooringenomen, was de jongeman niet gehoord, kreeg hij niet te horen wat hem verweten werd en was het ­campusverbod onvoldoende gemotiveerd. De rechtbank was het daar niet mee eens, waarna de advocaat in beroep ging.

Volgens het Nieuwsblad gebeurden de zedenfeiten tijdens een VUB-skireis in het Franse Risoul. Daar zouden twee studenten een medestudente hebben verkracht nadat ze haar dronken hadden gevoerd. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een tweede zaak van misbruik.

De VUB was onbereikbaar voor een reactie.