Artur Smoljaninov was de ster van één van Vladimir Poetins favoriete films, ‘De Negende Compagnie’, waarin een eenheid van het Sovjet-leger een heldhaftige strijd voert tegen een horde bloeddorstige Afghaanse opstandelingen. Nu is hij bestempeld tot een zogenaamde buitenlandse agent en is er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestart.