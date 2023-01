Hamas geeft video vrij van Israëlische man die het sinds 2014 gevangenhoudt in Gaza

“Ik ben gevangene Avera Mengistu. Hoe lang moet ik hier nog in deze gevangenis blijven? Waar zijn, na deze lange en pijnlijke jaren, de staat en de Israëli’s?”, vraagt de gevangene in het Hebreeuws in de ongedateerde video, gepubliceerd door de gewapende vleugel van Hamas via Telegram. Mengistu, een jood van Ethiopische afkomst, werd door een Israëlische beveiligingscamera gefilmd toen hij in september 2014 het hek beklom dat Israël en Gaza scheidt.

In de aanhef van de 30 seconden durende video is te lezen dat Hamas het falen bevestigt van de vertrekkende stafchef (Aviv) Kokhavi en zijn instelling. “De nieuwe stafchef (Herzi) Halevi moet bereid zijn de last van zijn falen te dragen” staat er ook, verwijzend naar de gevangenschap van Avera Mengistu. Herzi Halevi, tot dan toe nummer twee in het Israëlische leger, verving maandag Aviv Kokhavi aan het hoofd van de instelling. Het leger en het kabinet van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaven nog geen commentaar op de video.

Hamas, dat ook de stoffelijke resten van twee Israëlische soldaten die tijdens de oorlog van 2014 in Gaza zijn gedood in het bezit heeft, gaf in juni een video vrij van de andere Israëliër die het vasthoudt. De gewapende beweging dreigde er half december mee de zaak van de vier Israëliërs die ze vasthoudt “voorgoed” te sluiten als er niet snel een gevangenenruil met de Hebreeuwse staat zou plaatsvinden.