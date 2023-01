Union duidt plannen voor nieuw stadion: capaciteit van 16.000 plaatsen, geen hotel en op een steenworp van huidige Dudenpark

Union heeft een infosessie gehouden over zijn stadionplannen. Daarin waren er weinig echt nieuwe elementen, maar het toont wel andermaal aan dat het de Brusselaars menens is om een nieuwe arena te bouwen in Vorst.

Meer dan honderd geïnteresseerden zakten vanavond af naar het Dudenpark voor de infosessie van Union over de stadionplannen. Union wil een nieuw stadion bouwen, volledig zélf gefinancierd, aan de Bemptsite in Vorst – er zal daarbij niet aan de groene zone geraakt worden. De hoofdingang zou zich bevinden op de Brits Tweedelegerlaan, op nauwelijks 2,5 kilometer van het huidige Joseph Mariënstadion. Dat was voor Union belangrijk, zo werd benadrukt, omdat het de lokale verankering wil behouden.

Een schets van hoe het nieuwe stadion, met een capaciteit van 15.000 man, er zou moeten uitzien. — © Union

Union denkt aan een stadion met 15.000 à 16.000 plaatsen. De hoofdtribune zou er 8.760 tellen. Er werd aanvankelijk ook aan een hotel gedacht, maar dat werd finaal uit het dossier gelaten om de zaken “niet te bemoeilijken”. De meerderheid van de Union-supporters komt dezer dagen niet met wagen naar het Dudenpark komt (slechts 14 procent). Er komt een nieuwe bevraging om te checken of dat ook op een nieuwe locatie zo zou zijn. Union denkt alvast dat het niet tot een verkeersinfarct zou mogen komen op wedstrijddagen.

Volgens Union, dat reeds een bod deed op de Bemptsite, is een nieuw stadion een noodzaak. Door de beperkte mogelijkheden in het Mariënstadion is er een opgebouwd verlies van bijna dertig miljoen euro over de voorbije vijf jaren. Nieuwe infrastructuur zou de inkomsten serieus de hoogte injagen.