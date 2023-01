Burgemeester Raf Terwingen: “Aanslagen in Maasmechelen zijn onderdeel van vete tussen twee lokale dealers”

Maandagochtend rond 3 uur lieten onbekenden een zware vuurwerkbom ontploffen aan de voordeur van een huis op de Bevrijdingslaan in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). Zondagochtend rond 4.30 uur vond een gelijkaardig feit plaats in de inkomhal van appartementsgebouw Op De Duif in Mechelen-aan-de-Maas. Een 19-jarige jongeman, die bij politie en gerecht gekend is voor drugsmisdrijven, werd geviseerd. Op de muur van de inkomhal waren ook bedreigingen aan het adres van die 19-jarige aangebracht. De jongeman woont er met zijn grootvader. In Eisden-Tuinwijk ging het om het huis van zijn moeder. Bij de twee aanslagen vielen geen gewonden.

Burgemeester Terwingen wil de feiten zeker niet minimaliseren, maar hij vindt het niet correct om deze feiten te vergelijken met de situatie in Antwerpen. Volgens hem gaat het om een rivaliteit tussen enkele mensen en om een losstaand geval. “Ik roep op om de daders, als ze geïdentificeerd en opgepakt zijn, streng te bestraffen. De procureur des konings van Limburg en directeur Vandepaer van de federale gerechtelijke politie zijn al langer vragende partij om versterking van de federale politie te krijgen. Wij steunen die oproep heel erg,” zei de Maasmechelse burgemeester, die maandag nog die de hoop uitdrukte dat de rust in zijn gemeente bewaard kan worden.

Oppositiepartij N-VA in Maasmechelen hekelt ondertussen dat de verlaging van de politiedotatie dinsdag op de agenda van de gemeenteraad staat. De verlaging zou 140.000 euro bedragen. N-VA Maasmechelen beschouwt dit als het slechtst mogelijke signaal.

Het parket van Limburg sprak maandag toch ook van een toenemend aantal druggerelateerde incidenten. “We zien zowel in Antwerpen als in Limburg aanslagen die met het drugsmilieu te maken hebben. Die zaken moeten worden aangepakt en vergen uiteraard middelen,” aldus persmagistraat Bruno Coppin van het parket van Limburg. Dat verwees nog naar een dossier over een aanslag met granaten in Meeswijk (Maasmechelen) dat vorige week behandeld werd door naar de correctionele rechtbank in Tongeren.