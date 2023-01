Jeremy Clarkson excuseert zich bij Meghan Markle en prins Harry voor column

De 62-jarige Britse presentator Jeremy Clarkson heeft zich in een e-mail geëxcuseerd bij Meghan Markle en echtgenoot prins Harry voor zijn column in de krant The Sun, waarin hij zei de hertogin van Sussex te “haten”. Dat schrijft Clarkson maandag in een mededeling op Instagram.

In de column, die in december verscheen, schreef de voormalige ‘Top Gear’-presentator dat hij “droomde van de dag waarop ze naakt door de straten van elke Britse gemeente moet wandelen en het publiek ‘Shame!’ (schaamte, nvdr.) scandeert en brokken uitwerpselen naar haar gooit”. “Iedereen van mijn leeftijd denkt er zo over”, schreef hij verder.

Sinds de column is uitgegeven, ontving de Britse perswaakhond IPSO al een recordaantal van 25.000 klachten, schrijft de Britse omroep BBC. In een mededeling voor kerst liet Clarkson weten “geschokt” te zijn “zo veel pijn” te hebben veroorzaakt. Zijn uitspraak zou een verwijzing geweest zijn naar de serie Game of Thrones, waar een van de personages gedwongen wordt om naakt door de straten te dwalen. Ook zou hij zijn column die dag niet nagelezen hebben omdat hij gehaast was. Pas toen zijn tekst gepubliceerd was, besefte hij naar eigen zeggen dat hij het “volledig verpest” had.

“Beschamend taalgebruik”

Een woordvoerder van Meghan en prins Harry noemde die spijtbetuiging een “publiciteitsstunt” en betreurde dat de krant geen contact had opgenomen met de hertogin van Sussex om zich te verontschuldigen. Clarkson zegt nu zich te hebben geëxcuseerd in een mail op kerstochtend. Zijn taalgebruik in de column was “beschamend”, geeft hij toe. Hij wou niet echt oproepen om op straat te komen en had de verwijzing naar ‘Game of Thrones’ duidelijk moeten maken, klinkt het nog.

Wat Amazon Prime betreft, komen de excuses van Clarkson te laat. De streamingdienst zou niet langer willen samenwerken met de presentator. Ingewijden vertellen aan het doorgaans goed geïnformeerde vakblad Variety dat er na de al geplande of opgenomen seizoenen van de series ‘The Grand Tour’ en ‘Clarkson’s Farm’ geen vervolg komt. Dat zou betekenen dat het programma stopt na het derde seizoen, dat volgend jaar wordt verwacht. De allerlaatste afleveringen van ‘The Grand Tour’ zijn naar verluidt eind volgend jaar te zien. Het programma, een soort spin-off van Clarksons eerdere BBC-autoprogramma ‘Top Gear’, is volgens Variety een van de populairste titels van Amazon Prime.