Parket wil niemand voor de rechter brengen voor dood van Jozef Chovanec

Het parket van Charleroi wil niemand vervolgen voor de dood van Jozef Chovanec, bijna 5 jaar geleden. De Slovaakse zakenman werd hardhandig aangepakt in een politiecel en overleed later in het ziekenhuis aan een hartstilstand. Volgens het parket zijn de agenten daar niet verantwoordelijk voor. De advocate van Chovanecs weduwe vindt dat onbegrijpelijk en hoopt dat de Raadkamer de agenten toch voor de rechter brengt.

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in een ziekenhuis, drie dagen na de politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar hij gedroeg zich agressief en werd opgepakt.

In 2020 lekten videobeelden van in de politiecel uit, waarop de man zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. Daarna is te zien hoe de 38-jarige Slovaakse zakenman in bedwang gehouden wordt door de agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en een van hen een Hitlergroet maakt.

Het Comité P, dat de politie controleert, stelde nadien in een rapport dat er grote problemen waren geweest met de integriteit en leiderschap binnen de dienst.