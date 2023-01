Zes doden bij schietpartij in Californië

Zes mensen, onder wie een 17-jarige moeder en haar 6 maanden oude baby, zijn omgekomen bij een schietpartij in een huis in Californië. De autoriteiten zijn op zoek naar minstens twee verdachten. Dat melden Amerikaanse media.

De lokale autoriteiten reageerden rond 3.30 uur ‘s ochtends op meldingen van meerdere schoten in de woning in Goshen, net ten oosten van Visalia, meldt het Tulare County Sheriff’s Office. Agenten vonden twee slachtoffers dood op straat en een derde persoon doodgeschoten in de deuropening van de woning, zei sheriff Mike Boudreaux. Drie andere slachtoffers werden in het huis teruggevonden, waaronder een man die nog leefde maar later in een ziekenhuis overleed, zei hij.

De sheriff verklaarde dat de politie op zoek is naar zeker twee verdachten. Vermoed wordt dat de schietpartij bendegerelateerd is. Het bureau van de sheriff heeft vorige week een huiszoeking naar drugs gedaan in de woning. “We denken dat dit geen willekeurige daad van geweld was. We geloven dat dit gericht was tegen de familie”, zei Boudreaux.