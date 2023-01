Terwijl Romelu Lukaku stappen zet, hakt Milan-icoon Charles De Ketelaere opnieuw in de pan: “Hij komt als een loser op het veld”

Lukaku maakte dit seizoen amper zeven optredens voor Inter, met twee doelpunt en één assist, door een reeks blessures die hem van het veld hielden. Afgelopen week moest hij nog forfait geven de bekerpartij tegen Parma, met een ontsteking aan de knie.

Woensdag speelt Inter de Italiaanse supercup tegen stadsrivaal Milan. Niet in Italië, maar Saoedi Arabië. Meer specifiek: in het King Fahd International Stadium in Riyad. Daar trainde Lukaku maandag opnieuw gedeeltelijk met de groep, na een tijdlang alleen gewerkt te hebben.

“De Belg begon met de anderen op te warmen, maar daarna werkte hij alleen en deed hij oefeningen met een matige intensiteit”, aldus La Gazzetta dello Sport. “Het doel is om snel opnieuw fit te geraken en woensdag beschikbaar te zijn voor een plaats op de bank.”

“Bange De Ketelaere”

Of Charles De Ketelaere er woensdag van bij het begin zal bij zijn, dat is een groot vraagteken. In de Italiaanse pers klinkt het dat Brahim Diaz de voorkeur geniet van Milan-trainer Stefano Pioli.

“De Ketelaere - 21 optredens en één assist dit seizoen - heeft sinds de match tegen Dinamo Zagreb op 25 oktober niet meer in de basis gestaan”, lezen we in de Gazzetta. “Tegen Lecce bleef hij op de bank. Pioli lijkt het voordeel te geven aan de Spanjaard.”

Intussen haalde Arrigo Sacchi, de coach van het succesvolle Milan in de jaren 90, hard uit naar De Ketelaere. “Hij komt het veld op als een loser, of toch bijna”, aldus de Italiaan. “In de war. Doodsbang. Het is beter om de finale conclusie nog niet te geven, want buitenlanders hebben altijd tijd nodig. Maar hij ziet duidelijk af, dat zie je gewoon.”

Sacchi herhaalde daarmee zijn oordeel van eind oktober. “Op dit moment is Charles een verwarde jongen”,zei de Italiaan toen. “Maar je moet geduld hebben met hem. Hij is momenteel bang, bang om te voetballen. Als hij op het veld komt, dan doet hij dat met de angst om zich te moeten tonen. Ik hoop dat De Ketelaere snel zijn kwaliteiten kan laten zien.”