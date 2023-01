De Croo en Jambon trekken naar Davos, allebei met een indrukwekkend lijstje afspraken

De Croo was ook vorig jaar in Davos. — © BELGA

Voor de enen het walhalla van de wereldeconomie, voor anderen een elitaire hoogmis van het kapitalisme. Wie ook het gelijk aan zijn kant heeft, zeker is dat ook nu weer de top van de Belgische politiek de komende drie dagen doorbrengt op het World Economic Forum, op een Zwitserse alp in Davos. Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaat er ons land als sales manager van de NV België in de etalage zetten. Jan Jambon doet hetzelfde voor Vlaanderen.