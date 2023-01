Tieners aangehouden na dodelijke steekpartij aan middelbare school bij Parijs

Twee nieuwe verdachten zijn maandag aangehouden na de steekpartij aan een middelbare school in het departement Val-de-Marne, vlak bij de Franse hoofdstad Parijs. Daarbij kwam een 16-jarige jongen om het leven.

De twee tieners, 15 en 16 jaar oud, werden gearresteerd nadat ‘s ochtends ook al een 16-jarige verdachte was aangehouden in zijn huis in Choisy-le-Roi.

De steekpartij gebeurde tussen 8 en 9 uur in de gemeente Thiais. Volgens gerechtelijke bronnen deed het incident zich vermoedelijk voor in de context van een vechtpartij tussen rivaliseren jongerenbendes.

De politiediensten in het departement Val-de-Marne hebben de voorbije jaren al vaker te maken gehad met vechtpartijen tussen rivaliserende bendes en dodelijke geweld tussen jongeren.